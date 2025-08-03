CHP'li Eski Milletvekili Suat Binici Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP'li Eski Milletvekili Suat Binici Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP 23. Dönem Samsun Milletvekili ve eski Vezirköprü Belediye Başkanı Suat Binici, memleketi Vezirköprü'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23. Dönem Samsun Milletvekili ve önceki dönem Vezirköprü Belediye Başkanı Suat Binici, memleketi Vezirköprü'de son yolculuğuna uğurlandı.

Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen törende, Binici'nin siyasi hayatı hakkında bilgi verildi.

Belediye önündeki törenin ardından Binici'nin evinin önünde devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

Binici'nin cenazesi, getirildiği Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Binici'nin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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