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CHP'li Erol: "Siyasetçilerin devlet bürokratları hakkında kullandıkları söylemlerde devlet ciddiyetine uygun bir dil kullanmaları gerek"

CHP'li Erol: 'Siyasetçilerin devlet bürokratları hakkında kullandıkları söylemlerde devlet ciddiyetine uygun bir dil kullanmaları gerek'
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Siyasetçilerin kamu yöneticileri ve devlet bürokratları hakkında kullandıkları söylemlerde daha makul, sorumlu ve devlet ciddiyetine uygun bir dil kullanmaları gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Siyasetçilerin kamu yöneticileri ve devlet bürokratları hakkında kullandıkları söylemlerde daha makul, sorumlu ve devlet ciddiyetine uygun bir dil kullanmaları gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı açıklamalara tepki göstererek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin varlık nedeni devletle çatışmak, kamu bürokrasisiyle hesaplaşmak değil; iktidar olmak ve devleti yöneterek halka hizmet etmektir. Bu nedenle siyasetçilerin kamu yöneticileri ve devlet bürokratları hakkında kullandıkları söylemlerde daha makul, sorumlu ve devlet ciddiyetine uygun bir dil kullanmaları gerektiğini ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA
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