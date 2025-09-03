CHP'li Erhan Adem'den İstanbul İl Başkanlığı Tepkisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, partinin demokrasi mücadelesine ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.
Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu topraklarda demokrasi mücadelesi asla kolay olmadı. Baskılarla, yasaklarla, engellerle sınandık; ama her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildik. Çünkü biz, bedel ödeyerek büyüyen bir davanın temsilcileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, sadece bir siyasi parti değil; özgürlük ve eşitlik uğruna verilen mücadelenin simgesidir.
Dün nasıl ki vazgeçmediysek, bugün de yarın da bu kararlılıktan dönmeyeceğiz. Aynı kararlılıkla söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık çınarıyla dimdik ayaktadır. Bizim yolumuz demokrasidir, bizim pusulamız halktır.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi; 'Teslim olmak geleneğimizde yoktur.' Demokrasiye, özgürlüklere ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenler bilsin ki; biz Buradayız! Mücadelemizle buradayız! ve bu mücadele, ancak halkın gerçek temsilcileriyle, halkın iradesiyle taçlanacaktır."