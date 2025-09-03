CHP'li Erhan Adem'den İstanbul İl Başkanlığı Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklarda demokrasi mücadelesi asla kolay olmadı. Baskılarla, yasaklarla, engellerle sınandık; ama her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildik. Çünkü biz, bedel ödeyerek büyüyen bir davanın temsilcileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, sadece bir siyasi parti değil; özgürlük ve eşitlik uğruna verilen mücadelenin simgesidir.

Dün nasıl ki vazgeçmediysek, bugün de yarın da bu kararlılıktan dönmeyeceğiz. Aynı kararlılıkla söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık çınarıyla dimdik ayaktadır. Bizim yolumuz demokrasidir, bizim pusulamız halktır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi; 'Teslim olmak geleneğimizde yoktur.' Demokrasiye, özgürlüklere ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenler bilsin ki; biz Buradayız! Mücadelemizle buradayız! ve bu mücadele, ancak halkın gerçek temsilcileriyle, halkın iradesiyle taçlanacaktır."