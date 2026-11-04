CHP'li Erbay, soğuk algınlığı ilaçlarının kalp hastaları için riskli olduğunu söyledi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "Sağlık politikası yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek önlenebilir zararları da engellemektir. Unutmayalım: Soğuk algınlığını tedavi ederken kalp sağlığımızı riske atmayalım" dedi.

CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kullanımı artan soğuk algınlığı ilaçlarına karşı uyarılarda bulundu. Erbay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı, hekimleri, eczacıları ve vatandaşları uyarmalı; akılcı ilaç kullanımı konusunda önlem almalıdır. Kış aylarıyla birlikte grip, nezle ve diğer viral enfeksiyonlarda artış bekleniyor. Vatandaşlarımız ateş, öksürük, burun tıkanıklığı ve ağrı gibi şikayetlerini gidermek için çoğunlukla birden fazla etken madde içeren soğuk algınlığı ilaçlarına yönelecektir.

Ancak bu ilaçlar herkes için masum değildir. Özellikle hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve kalp ritim bozukluğu bulunan kişilerde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

En önemli risklerden biri pseudoefedrindir. Burun tıkanıklığını gidermek amacıyla kullanılan bu madde damarları daraltarak tansiyonu ve kalp hızını artırabilir. Koroner hastalarda miyokardın oksijen ihtiyacını artırarak iskemi riskini yükseltebilir. Ayrıca nadiren ciddi serebral damar komplikasyonları olan PRES (Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu) ve RCVS (Reversibl Serebral Vazokonstriksiyon ) ile ilişkilendirilmiştir.

Kodein, yüksek dozlarda solunum depresyonuna ve oksijen yetersizliğine; klorfeniramin ise özellikle yaşlılarda uyku hali, antikolinerjik etkiler ve bazı hastalarda çarpıntıya neden olabilir. Parasetamol uygun dozlarda genellikle güvenlidir; ancak farklı ilaçlarla birlikte kullanıldığında farkında olmadan aşırı doza ulaşılabilir.

"BİRDEN FAZLA SOĞUK ALGINLIĞI İLACI KULLANILMAMALI"

Erbay, kalp sağlığını korumak için vatandaşların uyması gereken kuralları şöyle sıraladı:

"Hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve ritim bozukluğu bulunanlar, ilgili etken maddeleri içeren ilaçları hekim veya eczacı danışmanlığı olmadan kullanmamalıdır. Kontrolsüz yüksek tansiyonu ve ciddi kalp hastalığı bulunanlar bu tür kombinasyon ilaçlarından kaçınmalıdır. Birden fazla soğuk algınlığı ilacı aynı anda kullanılmamalı, ilaçların içerikleri mutlaka kontrol edilmelidir. Gereksiz ilaç tüketiminden uzak durulmalı; istirahat, yeterli sıvı alımı ve hekim önerisiyle sağlanan basit semptomatik yöntemler tercih edilmelidir."

Sağlık Bakanlığına ve eczacılara çağrıda bulunan Erbay, "Sağlık Bakanlığı, kış aylarında yaygınlaşan bu ilaçların güvenli kullanımı konusunda toplumu bilgilendirmeli; hekimler ve eczacılar için farkındalık çalışmalarını artırmalıdır. İlaçların olası riskleri konusunda vatandaşlar anlaşılır biçimde uyarılmalı, farmakovijilans uygulamaları güçlendirilmelidir. Sağlık politikası yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek önlenebilir zararları da engellemektir. Unutmayalım: Soğuk algınlığını tedavi ederken kalp sağlığımızı riske atmayalım" dedi.

Kaynak: ANKA