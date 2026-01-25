Murat Emir'den Bakan Kurum'a Tepki: "Sen Müteahhit Gibi Konuşuyorsun, Biz Halkın Avukatı Gibi Soruyoruz"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Senin 'eser' diye pazarladığın sicilini biz iyi biliriz. İmar affı ile 'müjde' verip on binlerce insanımıza mezar ettiğin şehirleri, altına attığın 'ÇED Olumlu' imzanla İliç'te siyanürlü toprağa gömdüğün madencileri, boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz. Sen müteahhit gibi konuşuyorsun, biz halkın avukatı gibi soruyoruz" dedi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seni sırf yeniden bakan yapmak için, bile bile kaybedeceğin İstanbul seçimine soktular, çünkü 'onlar' için çok önemlisin. Seçimde de boyunun ölçüsünü aldın ama hala konuşuyorsun! Senin 'eser' diye pazarladığın sicilini biz iyi biliriz! İmar Affı ile 'müjde' verip on binlerce insanımıza mezar ettiğin şehirleri, altına attığın 'ÇED Olumlu' imzanla İliç'te siyanürlü toprağa gömdüğün madencileri, Salda Gölü'nde talan ettiğin doğayı, kapı kapı gezen TOKi mağdurlarını, boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz. Senin hakkında attığın adımı bile 'Büyük icraat' diye haber yapan haber kanalların gizli sahiplerinin sana olan sevgilerinin nedenlerini de… Aramızda bir fark var. Sen müteahhit gibi konuşuyorsun, biz halkın avukatı gibi soruyoruz!" ifadesini kullandı.