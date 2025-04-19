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CHP'li Emir'den Ayşe Barım'ın Sağlık Durumu Açıklaması

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hapiste bulunan Ayşe Barım'ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve tutuklu yargılamaların sağlık sorunları olan bireyler için tehlikeli olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Asılsız iddialarla özgürlüğü elinden alınmış olan Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Tutuklu yargılamak cezayı peşinen uygulamak olduğu kadar, ciddi sağlık sorunları olan hastalar açısından ölüme davetiye çıkartmak anlamına da geliyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"Asılsız iddialarla özgürlüğü elinden alınmış olan Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Tutuklu yargılamak cezayı peşinen uygulamak olduğu kadar, ciddi sağlık sorunları olan hastalar açısından ölüme davetiye çıkartmak anlamına da geliyor. Tutuklu yargılayanlara sesleniyorum; bu suça ortak olmayın! Yasalar ve vicdanınızdan başka kimseden talimat almayın!"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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