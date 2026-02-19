Haberler

CHP Grup Başkanvekili Emir'den Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alınmasına Tepki:  Akın Gürlek ile Hayata Geçen 'Türkiye Savcılığı' Yine Devam Ediyor

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Emir, iktidarın gerçeğe tahammülsüzlüğünü eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ'ın uydurma gerekçelerle gözaltına alınması ve İstanbul'a götürülmesi, iktidarın gerçeğe karşı tahammülsüzlüğünün ve hakikatten duyduğu korkunun en net sonucu. Akın Gürlek ile hayata geçen 'Türkiye savcılığı' yine devam ediyor. Uludağ, şu an karayolu ile İstanbul'a götürülüyor. Artık şunu anlayın, hakikati arayanların size boyun eğeceği yok! Süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

