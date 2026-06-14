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Öğretmenlerin Ankara'daki Eylemine Polis Müdahalesi… CHP'li Dinçer: "Eğitim Emekçilerinin Haklı Mücadelelerinde Her Zaman Yanlarındayız"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Ankara'da anayasal haklarını kullanan öğretmenlere yapılan polis müdahalesi ve gözaltıları kabul edilemez bulduğunu belirterek, eğitim emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, eğitim emekçilerinin haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirterek, " Ankara'da anayasal haklarını kullanan öğretmenlerimize yapılan müdahale ve gözaltılar kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin Ankara'da yapmak istediği eyleme polisin müdahalesine tepki gösterdi.

Dinçer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da anayasal haklarını kullanan öğretmenlerimize yapılan müdahale ve gözaltılar kabul edilemez. Atanamayan, mülakatla emeği çalınan, insanca ücret ve güvenceli iş isteyen öğretmenlerimizin sesine kulak vermek yerine karşılarına polis müdahalesi ile çıkan anlayışı şiddetle kınıyorum! Eğitim emekçilerinin haklı mücadelelerinde her zaman yanlarındayız."

Kaynak: ANKA
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