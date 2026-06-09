CHP Genel Başkan Yardımcısı Dinçer: "Partiyi En Doğru Rotaya Getirip Ondan Sonra da İktidar Yolumuza Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için vatandaşları CHP Genel Merkezi'ne davet eden çağrısına ilişkin, "Çok doğru. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu partiyi en doğru rotaya getirip ondan sonra da iktidar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te yapılacak grup toplantısı için vatandaşları CHP Genel Merkezi'ne davet eden çağrısına ilişkin, "Çok doğru. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu partiyi en doğru rotaya getirip ondan sonra da iktidar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA