CHP'li Demir, SDD'nin Kılıçdaroğlu'nu ihraç kararına 'kucaklayarak büyür' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesine tepki göstererek, "Sosyal demokrasi, dışlayarak değil, kucaklayarak büyür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrasi Derneği'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç kararına tepki gösterdi. Demir, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatı boyunca her kesimi kucaklayan, toplumsal barışı ve uzlaşmayı savunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yalnızca bir siyasi lider değil, Türkiye'de demokrasinin tıkanan damarlarını açan birleştirici bir iradenin simgesidir. O, en kutuplaşmış dönemlerde bile masaları deviren değil, masaları büyüten; 'ben' değil 'biz' diyerek, milyonları ortak bir demokratik paydada buluşturan bir siyaset kültürü inşa etmiştir.

Sosyal demokrat düşüncenin temel taşları; farklı sesleri bir arada tutabilmek, uzlaşı kültürünü yaşatmak ve en zor zamanlarda dahi birleştirici bir hat örmektir. SDD, aldığı kararla bu evrensel değerlerle çelişmekle kalmamış, derneğin adında taşıdığı 'sosyal demokrasi' ruhuyla da tezat oluşturmuştur.

Unutulmamalıdır ki, kişilerin ve yönetimlerin kararları geçicidir, ancak gerçek liderlerin toplumsal bellekte bıraktığı birleştirici miras kalıcıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ne bir dernek tüzüğünün dar kalıplarına sığdırılabilir ne de bu tür haksız tasarruflarla birleştirici kimliğinden ödün verir. Sosyal demokrasi, dışlayarak değil, kucaklayarak büyür."

Kaynak: ANKA