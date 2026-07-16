CHP'li Çan'dan Samsun İl Başkanlığı Atamasına Tepki

(TBMM) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP MYK kararıyla Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın görevden alınarak yerine Mehmet Bank'ın atanmasına tepki gösterdi. Çan, "Atanmış il başkanının hukukunu bu anlamda tanımıyoruz. Biz seçilmiş il başkanımızla siyasi hayatımıza ve mücadelemize devam etme kararlılığındayız" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kararıyla Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın görevden alınmasının ardından Mehmet Bank'ın göreve getirilmesine tepki gösterdi.

Çan, MYK kararıyla Mehmet Bank'ın göreve gelmesine ilişkin, "Az önce partimizin atanmış yönetimi tarafından Samsun il başkanımıza bir atamanın yapıldığını öğrendik. Biz demokrasinin yanında yer alan, seçilmişlerin iradesine saygı duyan ve seçenlerin iradesine saygı duyanlar olarak atanmış il başkanının hukukunu bu anlamda tanımıyoruz. Biz seçilmiş il başkanımızla siyasi hayatımıza, Samsun'daki mücadelemize, ülkemiz ve dünya gündemi ile ilgili mücadelemize devam etme kararlılığındayız. Dünyanın ve ülkemizin çok sayıda yoğun gündemi var. Böyle bir gündemin içinde atanmış yönetimin böyle bir ataması bizim için muteber değildir" dedi.

Kaynak: ANKA