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CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Burhanettin Bulut: "Butlancıların Aldığı Bu Karar Benim İçin Onurdur"

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmesine tepki göstererek, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanları eleştirdi ve Özgür Özel liderliğinde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur. Biz Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devam edeceğiz. Sizlerse CHP tarihinde, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar olarak utançla hatırlanacaksınız" dedi.

CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şunları kaydetti:

"Sarayın yargı kollarının atamasıyla koltuğa oturanlar, Sarayda AK'lananlar, Sarayın aklına 'devlet aklı' diyenler, iktidarın diliyle konuşanlar, Genel Merkez'den burunlarını çıkaramayanlar ferman buyurmuş. Tedbirli olarak beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur. Biz Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devam edeceğiz. Sizlerse CHP tarihinde, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar olarak utançla hatırlanacaksınız."

Kaynak: ANKA
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