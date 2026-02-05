Haberler

Burhanettin Bulut: "'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Demek Suç Değil, Şereftir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyerek ihraç edilen Deniz Demirtaş'ın durumu üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nın iptal kararına tepki gösterdi. Bulut, Atatürk'ün adının anılmasının suç gibi gösterilmesine eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Savunma Bakanlığı'nın "Mustafa Kemal'in askeriyiz" dediği gerekçesiyle ihraç edilen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç cezasının iptali kararını istinafa taşımasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmasının suç gibi gösterilmesini eleştirerek, yargının verdiği iptal kararının dahi kabul edilmemesinin düşündürücü olduğunu ifade etti.

Bulut, "Mustafa Kemal'in askeriyiz' demek suç değildir, şereftir. Asıl sorun 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' demek değil, bu sözden rahatsız olan zihniyettir. Tarihe Atatürk'e sahip çıkanlara zulmedenler olarak geçeceksiniz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
