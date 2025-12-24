Haberler

CHP'li Bulut'tan Sadettin Saran'ın Gözaltına Alınmasına Tepki:  Kime, Neyin Gözdağı Verilmektedir?

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı ifadeye çağrılsa zaten gider; nitekim yurt dışında olmasına rağmen alelacele ülkeye dönüp ifade vermiştir. Buna rağmen asırlık çınar, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe'nin başkanlık makamından gözaltına alınması kabul edilemez. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Kime, neyin gözdağı verilmektedir?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
