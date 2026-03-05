CHP'li Bülbül'den Aym'ye Danıştay Çağrısı: "Anayasa'yı Yok Sayan Mahkemeler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmak İçin Neyi Bekliyorsunuz?"

(TBMM) - CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Danıştay'ın "Barış Akademisyenleri" dosyasında, " Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararlarının bağlayıcı olmadığı" yönünde karar verdiğini belirterek, "AYM Başkan ve üyelerine sesleniyorum, AYM hakkında suç duyurusunda bulunma cesareti gösteren, AYM kararlarını uygulamayan, Anayasa'yı yok sayan bu mahkemeler hakkında suç duyurusunda bulunmak için neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yazılı açıklamasında, Danıştay 5. Dairesi'nin, Barış Akademisyenleri dosyasında, "AYM kararına bağlayıcılığın bulunmadığını belirttiğini" aktardı.

Bülbül, bunun açıkça Anayasa'nın öngördüğü düzeni fiilen ortadan kaldırmak olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"AYM kararına uymama ve anayasayı yok sayma cüreti, bir moda haline getirildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay kararına uymayacağını ilan edip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Tayfun Kahraman hakkında verilen ihlal kararına ilk derece mahkemesi uymadı. Şimdi de benzer gerekçelerle Barış Akademisyenleri hakkında AYM'nin verdiği 'Düşünce özgürlüğü kapsamındadır' yönündeki kararına, Danıştay tarafından yok sayılarak uyulmadı. Danıştay verdiği kararda; Anayasa'nın 153'üncü maddesinde hüküm altına alınan açık hükmü çiğnedi ve AYM'nin kararlarının Danıştay ve Yargıtay kararları üzerinde bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Bu açıkça Anayasa'nın öngördüğü düzeni fiilen ortadan kaldırmaktır. Anayasa'ya başkaldırma cesareti gösteri ödüllendirildikçe kuralsız, Anayasasız ve gayrinizami bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu apaçık suçtur. Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyelerine sesleniyorum: AYM hakkında suç duyurusunda bulunma cesareti gösteren, AYM kararlarını uygulamayan, Anayasayı yok sayan bu mahkemeler hakkında suç duyurusunda bulunmak için neyi bekliyorsunuz?"

