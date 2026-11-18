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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirci, Rize'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin Rize il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilek, Rize'de bulunmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Bilek, CHP'nin 6-7 ay önce geçirdiği sıkıntılı sürecin ardından Rize teşkilatında bu kadar çok genci bir arada görmenin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

CHP'nin dünyada kurulan en eski partilerden biri olduğunu söyleyen Bilek, geçmişte partiden ayrılanların yanı sıra bir süre sonra geri dönenlerin de olduğunu anlattı.

Bilek, CHP'nin köklü bir parti olduğunu belirterek, "Dallar bazen kırılır, başka yere gider ama sonuçta kök Cumhuriyet Halk Partisi'nindir." dedi.

Bilek, ülkede Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sevenler olduğu sürece CHP'nin bayrağının batıda, doğuda, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de ve Akdeniz'de yerde kalmayacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci ise örgütlerle bir araya geldiklerini, bu anlamda da Rize örgütünü umduğundan daha iyi gördüğünü söyledi.

Partiden istifaların yaşandığı süreç başladığında en çok konuşulan illerden birinin Rize olduğunu belirten Demirci, şöyle devam etti:

"Çünkü benzerini Sinop'ta gördük. Belki yarın Artvin'de göreceğiz. Doğu Karadeniz diyebileceğimiz, Sinop'tan başlayan bölgemiz, partimizden en çok istifanın olduğu yer ama bu süreç genç bir kadronun da önünü açmış."

Demirci, partiden ayrılanlara ilişkin, "Giden arkadaşlarımızın eksiği vardır, fazlası vardır. Onları eleştirmek bizim işimiz değil. Biz onlarla çalışıyorduk. Belki yarın bir araya geleceğiz." dedi.

Çerçeve yasa konusuna da değinen Demirci, "Teröre bulaşmış ve terör suçu işlemişlerin dışında herkesin bu ülkede birlikte yaşama iddiası olmalı. Bu ülkeyi birlikte ayağa kaldırma iddiamız olmalı. Artık bu ülkenin birlikte yaşamaya, birlikte üretip kurucu değerlerle birlikte ayağa kalkmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA