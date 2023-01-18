CHP'li başkandan skandal seçim talimatı: Rakı mı ısmarlayacaksınız? Zemzem mi ısmarlayacaksınız? Ne yaparsanız yapın

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda skandal sözler sarf etti. Karşı tarafın ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Karakayalı, partililere verdiği seçim talimatında, "Rakı mı ısmarlayacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız? Hep beraber topyekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, partisinin ilçe başkanlığında toplantı düzenledi. Toplantıda skandal sözler sarf eden Karakayalı, partililere seçim talimatı verdi.

"NE YAPARSANIZ YAPIN"

Karakayalı, seçimlerin önemine dikkat çekerek, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Ne olursanız olun cebinizden para mı harcayacaksınız? 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız? Bir buçuk pide mi ısmarlayacaksınız? Rakı mı ısmarlayacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız? Hep beraber topyekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyorum ki en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Öte yandan sosyal medya hesabından, "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" şeklinde paylaşım yapan Rıdvan Karakayalı hakkında, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla, dava açılmıştı. Karakayalı,7,5 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması ileri bir tarihe bırakılmıştı.