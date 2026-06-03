Adnan Beker'den 'Militan' İddiasına Hukuki Başvuru

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, kendisine yönelik "militan" iddialarının açığa kavuşması için İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdiğini ve Sulh Hukuk Mahkemesine delil tespiti talebiyle dilekçe sunduğunu açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, 27 Mayıs'ta basına yansıyan açıklamalarda kendisine yönelik dile getirilen iddialara ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu. Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemlerde partimizde Genel Başkan ve İzmir Milletvekili olarak görev yapmış bir şahıs, 27 Mayıs 2026 tarihinde basına yansıyan açıklamalarında "Adnan Beker'in militanlarının orada ne işi var, taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi?" ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin dile getirdiği mesnetsiz iddiaların açığa kavuşması için bugün hem İçişleri Bakanlığına soru önergesi hem de Sulh Hukuk Mahkemesine delil tespiti yapılması talebiyle dilekçe sundum."

Dilekçe ve soru önergemde özetle, Emniyet kameraları, basın kameraları ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini, hem sabah 07.00'de nereden geldiği belirsiz kişilerin hem de "olay çıkarmak için militan getirildiği" iddia edilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesini, olayların gerçek seyrinin ortaya çıkarılmasını talep ettim.

Şahsıma yönelik bu alçak ithamlar; ya iddiayı ortaya atan kişi tarafından somut delillerle ispat edilmeli ya da yapılacak tespit ve incelemeler sonucunda gerçekler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Arınmak için geldiğini iddia ederek iftirada bulunanları Allah'a havale ediyorum. Takdir Yüce Türk Milletinindir."

Kaynak: ANKA