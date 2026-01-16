Haberler

Güler-Barrack Görüşmesindeki Oturma Düzenine Tepki... CHP'li Bayraktutan: Tom Barrack Hangi Sıfatla Ev Sahibi Gibi, Bakanlık Makamında Oturmaktadır?

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmedeki oturma düzenine tepki göstererek TBMM'ye soru önergesi verdi. Bayraktutan, görüşmenin protokol kurallarına aykırı olduğunu iddia etti.

(ANKARA) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğrafta oturma düzenine ilişkin soru önergesi verdi. Bayraktutan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e "Tom Barrack hangi sıfatla ev sahibi gibi, devlet protokolü kurallarına aykırı şekilde, tekli koltukta Bakanlık makamında oturmaktadır? ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sömürge valisi midir" diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğrafta oturma düzenine tepki gösterdi. Bakanlıktan paylaşılan görüntüyü TBMM gündemine taşıyan Bayraktutan, Bakan Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bayraktutan, önergede "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul ettiği görüşme sonrası Bakanlık sayfasından servis edilen fotoğraflar halkımızda infial yaratmıştır. Büyükelçi Barrack'ın tekli koltukta otururken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK'nin komuta kademesinin konuk gibi yan koltuklarda oturması ulusal basında gündem olmuş, büyük tepki çekmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bayraktutan, Bakan Güler'e şu soruları yöneltti:

"Milli Savunma Bakanlığı makamında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile yapılan görüşmenin ev sahibi kimdir? Tom Barrack hangi sıfatla ev sahibi gibi, devlet protokolü kurallarına aykırı şekilde, tekli koltukta Bakanlık makamında oturmaktadır? ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sömürge Valisi midir? Türkiye Cumhuriyeti'nin en asil ve önemli kurumlarından biri olan Milli Savunma Bakanlığının başındaki kişinin kendi makamında, kendi bayrağının altında misafir konumdaymış gibi bir görüntü vermesinin gerekçesi nedir? Milli Savunma Bakanlığı makamını ziyaret eden tüm ülkelerin temsilcileri ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack gibi mi ağırlanmaktadır? Tüm ülkelere protokolde aynı kriterler mi uygulanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti'ni böylesine bir görüntüyle temsilin tüm yurttaşlarımızı inciteceğini düşünmediniz mi? Ülkemizi böyle bir konuma düşürürken ülkemiz adına hiç mi üzülmediniz?"

