CHP'li Bakan: "Emekli Albay Alican Türk 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Muhalif Olduğu İçin mi Orduevlerine Alınmıyor?"

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, emekli Albay Alican Türk'ün orduevlerine girişinin yasaklanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "Emekli Albay Alican Türk hakkında orduevleri ve askeri sosyal tesislere giriş yasağı uygulanmasının gerekçesi nedir? Söz konusu yasağa dayanak teşkil eden fiil veya beyanlar kendisine neden açık ve somut şekilde bildirilmemiştir? Son 10 yıl içerisinde kaç emekli TSK personeline orduevleri ve askeri sosyal tesislere giriş yasağı uygulanmıştır?" sorularını yöneltti.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, emekli Albay Alican Türk'ün orduevlerine girişinin yasaklanmasını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bakan, söz konusu yasağın Türk'e önceden herhangi bir tebligat yapılmaksızın tesis girişinde bildirildiğini belirterek, "TSK'da orduevleri ve özel eğitim kamplarına girişlerde, iktidarın politikalarına muhalif tutumunu kamuoyuyla paylaşan emekli subay ve astsubaylara yönelik fiili bir yasaklamanın uygulandığını gözlemliyoruz. Hiçbir hukuki temeli bulunmayan, zaman zaman tam bir keyfiliğe dönüşen bu uygulama kabul edilemez" dedi.

Emekli Albay Alican Türk'ün hizmetlerinden kaynaklı TSK Başarı Madalyası ile ödüllendirildiğini hatırlatan Bakan, Türk'ün Terörsüz Türkiye sürecine muhalif olduğu gerekçesiyle orduevlerine alınmadığı iddiasını da dile getirdi. Türk'ün Terörsüz Türkiye sürecine ve çalışmalarına muhalif olmasının orduevlerine alınmamasına gerekçe olamayacağını söyleyen Bakan, uygulamanın "keyfiliğine" dikkati çekti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakışmıyor"

"Demokrasi; farklı seslerin ve farklı düşüncelerin korkusuzca ifade edilebildiği, bundan ötürü kimsenin yargılanmadığı, cezalandırılmadığı rejimin adıdır. Bu keyfi uygulamalar ne ülkemize ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakışmıyor" diyen Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e şu soruları yöneltti:"

"- Emekli Albay Alican Türk hakkında orduevleri ve askeri sosyal tesislere giriş yasağı uygulanmasının gerekçesi nedir? Söz konusu yasağa dayanak teşkil eden fiil veya beyanlar kendisine neden açık ve somut şekilde bildirilmemiştir?"

Sosyal medya paylaşımları veya kamuoyuna yansıyan görüş ve açıklamalar, bu tür yaptırımlara gerekçe yapılmakta mıdır? Emekli Albay Alican Türk'e uygulanan giriş yasağının kendi beyanı uyarınca 'Terörsüz Türkiye' sürecine muhalif duruşuyla ilgili olduğu iddiası doğru mudur?

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 664'üncü maddesi kapsamında tesislere giriş yasağı uygulanabilmesi için hangi somut fiil veya davranışların gerçekleşmiş olması gerekmektedir?

Söz konusu madde uyarınca uygulanan yaptırımlarda, ilgili kişiye isnat edilen fiil veya beyanın somut, açık ve denetlenebilir şekilde bildirilmesi zorunlu değil midir? Tebligat yapılmadan, kişinin tesise girişinde fiilen durumdan haberdar edilmesi hukuken nasıl değerlendirilmektedir?

Son 10 yıl içerisinde kaç emekli TSK personeline orduevleri ve askeri sosyal tesislere giriş yasağı uygulanmıştır? Yıllara göre sayısı kaçtır? Bu yaptırımların sürelerine göre dağılımı nasıldır? Yaptırımlar hangi gerekçelerle uygulanmıştır?

Bakanlığınız bünyesinde, bu tür yaptırımların ölçülülük, eşitlik ve hukuki güvenlik ilkelerine uygunluğunu denetleyen bir mekanizma bulunmakta mıdır?

Son 10 yılda bu tür yaptırımlara karşı açılan davaların sayısı kaçtır? Bu davaların kaçı iptal veya yürütmeyi durdurma ile sonuçlanmıştır?

Bakanlığınız, söz konusu iddialar doğrultusunda ortaya çıkan 'keyfi uygulama' algısını gidermek ve hukuki güvenliği güçlendirmek amacıyla mevzuatta değişiklik yapmayı veya uygulama esaslarını netleştirmeyi planlamakta mıdır?"

Kaynak: ANKA