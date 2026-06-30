Yankı Bağcıoğlu'ndan Askeri Sağlık Sistemi Açıklaması: Milli Güvenlik Zorunluluğu

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dile getirdiği Askeri Sağlık Sistemi konusunu 30 aydır gündeme getirdiğini belirterek, "Umarım bu sefer sonuca ulaşılır, Askeri Sağlık Sistemi'nin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur" ifadesini kullandı.

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dile getirdiği Askeri Sağlık sistemi'ne ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "30 aydır gündeme getirdiğimiz konu, umarım bu sefer sonuca ulaşılır. Ciddi bir milli güvenlik sorunu" dedi.

Bağcıoğlu, 2016 yılında dünyanın en çok harekat yapan ordusunun sağlık sisteminin kaldırıldığına, bu nedenle harekat sahasında muharip-sağlık personeli uyumu, kurumsal kültür, çatışmada tıbbi müdahale tecrübesinin kaybolduğuna, asker hastanelerinin ve askeri sağlıkta dünya çapındaki GATA'nın yok edildiğine dikkati çekti.

Bağcıoğlu, 32 NATO üyesi ülkede sadece Türkiye ve İzlanda'da Askeri Sağlık Sistemi olmadığına işaret ederek, "Türkiye açısından çıkarılması gereken ders nettir. Askeri Sağlık Sistemi'nin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur. Askeri Sağlık Sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir; muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA