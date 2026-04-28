CHP'li Aygun: "Tekirdağ'da Bir Tane İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doktor Vardı, Onun da Burnunu Kırdılar"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aygun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının hastanelere sıçradığını savunarak, "Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sadece bir tane çocuk immünoloji ve alerji uzmanı olan Dr. Selami Ulaş darp edildi. Burnu kırıldı. Polis var mı? Hayır" diye tepki gösterdi.

Hastanede görevli bir doktorun randevusuz gelen hastanın yakınına "randevu alarak gelinmesi gerektiğini" söylediği için darp edildiğini ifade eden Aygun, "Doktorumuza buradan geçmiş olsun dilerken, yeterli önlem almayan, sağlıkta şiddeti durduramayan Sağlık Bakanlığı'nı da esefle kınıyorum. Okullarda büyük vahşet yaşadık. Şimdi sağlıkta devam ediyor. Ne zaman can güvenliğini sağlayacaksınız? Hükümete sesleniyorum. Tüm öfkenizi CHP'ye çıkarıyor, polisi il binamızın tepesine dikiyorsunuz. Polis olması gereken yerde değil? Nerede? Doruk Madencilik işçilerine gaz sıkmakla meşgul" dedi. Aygun, darp edilen doktorun rapor alması nedeniyle Tekirdağ'ın da hizmetsiz kaldığını vurgulayarak, "Polis olsa bunlar yaşanır mıydı?" diye sordu.

"Holdinge ses çıkarmayan AKP, tüm emniyeti bir avuç gariban işçinin tepesine dikiyor"

Aygun, Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eyleme ilişkin ise şöyle konuştu:

"Tam 9 gündür polis işçilere gaz sıkıyor. Eziyet ediyor. Yazıklar olsun. 9 gündür muhatap bulamıyorlar. Enerji Bakanı sessiz. Bu şirket ile aralarında özel bir anlaşma var mı ki işçilere sahip çıkmıyor. Kul hakkına giriyorlar. Emeğin karşılığını vermiyorlar. Holdinge ses çıkarmayan AKP, tüm emniyeti bir avuç gariban işçinin tepesine dikiyor. İşçi feryatta. Eşinin listesindeki domates, biberi alamamış. Hiç mi vicdan yok bu iktidarda. Hadi iktidarda yok, milletvekillerinde bile vicdan yok. Ses çıkaran yok. Yazıklar olsun. Polis gerekli yerde yok. Hastanede yok, okulda yok, ama ekmek derdindeki işçinin tepesinde. Kolluk güçlerimizi doğru yerlerde kullanın. Korku rejimini böyle yaratamazsınız. Buradan tepki rejimi doğar, vatandaş sandıkta sel olur, iktidarı boğar."

Kaynak: ANKA