CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: "200 Tl, Bir Kilo Patlıcan Alamıyor. Türk Parasının Değerini Bu Hale Getirenler Utansın"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bir kilo patlıcanın 249 TL olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük banknotu olan 200 TL ile bir kilo patlıcan bile alınamıyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Talas'ta yaptığı manav ziyaretinde sebze fiyatlarındaki artışın geldiği noktayı değerlendirdi. Manav esnafıyla sohbet eden Genç, patlıcan fiyatı üzerinden Türkiye'deki alım gücü kaybına dikkati çekti.

Genç, "Bugün Talas'ta manav kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bir kilo patlıcan fiyatı 249 TL. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kağıt parası olan 200 TL, bir kilo patlıcan alamıyor. Türk parasının değerini bu hale getirenler utansın" diye konuştu.

"Türkiye gıda enflasyonunda dünyada ikinci"

CHP'li Genç, Türkiye'de gıda fiyatlarının dünyadaki eğilimin aksine hızla yükseldiğini belirterek, "Türkiye'de gıda fiyatları kontrol edilemez bir noktaya gelmiş durumda. TÜİK verilerine göre sadece yılın ilk iki ayında gıda fiyatları yüzde 13,93 arttı, yıllık artış ise yüzde 36,44'e ulaştı. Bu tabloyla Türkiye, gıda enflasyonunda İran'dan sonra dünyada ikinci sıraya yükselmiş durumda" dedi.

"Sebze fiyatlarındaki artış alarm veriyor"

Sebze fiyatlarındaki artışın özellikle dar gelirli vatandaşları vurduğunu belirten Genç, birçok üründe çok yüksek artışlar yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sebze fiyatlarındaki artış alarm veriyor. Örneğin domates, biber ve salatalık gibi sebzelerin fiyatı bir yılda yüzde 88 arttı. Taze baklagillerde yıllık artış yüzde 155'e ulaştı. Süt ve süt ürünlerinden sebzeye kadar mutfağın temel ürünleri hızla zamlanıyor. Vatandaşın sofrası her geçen gün daha da küçülüyor."

"Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 1 trilyon 297 milyar lira"

Tarım sektörü de ciddi bir borç yükü altında. Üretici de tüketici de aynı krizle karşı karşıya. Bugün tarım sektörünün bankalara olan kredi borcu 1 trilyon 297 milyar liraya ulaşmış durumda. Çiftçi borç içinde üretim yapmaya çalışıyor, vatandaş ise markette ve pazarda fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir.

"Bu tablo ekonomik yönetimin iflasıdır"

Bir ülkede vatandaş cebindeki en büyük banknotla bir kilo sebze alamıyorsa, bu sadece fiyat meselesi değil, ekonomik yönetimin iflasıdır. Türkiye'de üreticiyi destekleyen, maliyetleri düşüren ve vatandaşın alım gücünü artıran gerçek bir tarım ve ekonomi politikasına ihtiyaç var."

