CHP'li Akkuş İlgezdi, Hastanelerdeki Radyoloji Hizmetlerinde Yaşananları TBMM Gündemine Taşıdı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kamu hastanelerinde radyoloji hizmetlerinde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "Taşeron firmalar aracılığıyla yürütülen radyoloji hizmetlerinde rapor yazan hekimlerin, aynı gün içinde, aynı anda, birden fazla hastaneye rapor yazmasına izin veren bir uygulama mevcut mudur? Varsa bu uygulamanın hasta güvenliği açısından riskleri bakanlığınızca değerlendirilmiş midir?" diye sordu.

Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Akkuş İlgezdi yıllardır "reform" ve "verimlilik" adı altında yürütülen sağlık politikalarının bugün hastaneleri şifa dağıtan kurumlar olmaktan çıkarıp adeta risk üretim merkezlerine dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Muayene yok, temas yok, hekimlik yok ama tetkik var, fatura var, şirket var. Bu bir sağlık sistemi değil, insan hayatının piyasa kurallarına kurban edildiği bir düzendir" ifadelerini kullandı.

"Burada amaç doğru teşhis değil; hızlı rapor, yüksek fatura, maksimum kar"

Radyoloji hizmetlerinin taşeron şirketlere devredilmesiyle kamusal denetimin fiilen ortadan kalktığını belirten Akkuş İlgezdi, "Hastayı hiç görmeyen hekimlere rapor yazdırılan, aynı uzmanın aynı gün onlarca hastaneye 'hizmet verdiği' bir düzen kuruldu. Burada amaç doğru teşhis değil; hızlı rapor, yüksek fatura, maksimum kar. Yanlış teşhis var ama sorumlu yok. Gereksiz ameliyat var ama hesap veren yok. Çünkü bu sistem insanı değil, şirketi koruyor" diye konuştu.

"Bu ülkede sağlık bilinçli olarak piyasaya teslim edilmiştir"

Yaşananların münferit olaylar gibi sunulmasına tepki gösteren Akkuş İlgezdi, "Bu ülkede sağlık bilinçli olarak piyasaya teslim edilmiştir. Parası olan özel hastaneye giderken, milyonlarca yurttaş denetimsiz, taşeronlaştırılmış kamu hastanelerine mahküm edilmiştir. Bu bir yönetim hatası değil, sınıfsal bir tercihtir" değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş İlgezdi, sağlıkta yaşanan çöküşün en ağır bedelini dar gelirli yurttaşların ödediğini belirterek, "Yoksul hasta daha az muayene ediliyor, daha çok tetkike sokuluyor, daha fazla radyasyona maruz bırakılıyor. Çünkü sistem hastayı insan olarak değil, işlem sayısı olarak görüyor. İnsan hayatı maliyet kalemi değildir. Bu ülkenin yurttaşları denek değildir, kobay değildir. Kamu hastaneleri şirket gibi yönetilemez. Sağlık, kar hırsına terk edilemez. Bu vicdansızlığı, bu çeteleşmiş düzeni kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

-Türkiye genelinde kamu hastanelerinde radyoloji hizmetleri kaç hastanede taşeron firmalar eliyle yürütülmektedir? Bu hastanelerin illere göre dağılımı nedir?

-Son 5 yıl içerisinde kamu hastanelerinde radyoloji hizmetleri kapsamında yanlış teşhis, yanlış raporlama, gereksiz tetkik, gereksiz ameliyat iddialarıyla ilgili kaç soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların kaçı sonuçlandırılmıştır?

-Aynı dönem içinde hastalara gereğinden fazla radyasyon dozu uygulanması, görüntüleme cihazlarında hasta unutulması gibi olaylara ilişkin bakanlığınıza bildirilen kaç vaka bulunmaktadır?

-Taşeron firmalar aracılığıyla yürütülen radyoloji hizmetlerinde rapor yazan hekimlerin aynı gün içinde, aynı anda, birden fazla hastaneye rapor yazmasına izin veren bir uygulama mevcut mudur? Varsa bu uygulamanın hasta güvenliği açısından riskleri bakanlığınızca değerlendirilmiş midir?

-Bu firmaların denetimi hangi sıklıkla, hangi kurum veya birimler tarafından yapılmaktadır? Son 5 yılda kaç firmaya yaptırım uygulanmıştır?