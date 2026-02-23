Haberler

CHP'den Özelleştirmeye Sert Tepki

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden köprü ve otoyolların özelleştirilmesine tepki göstererek, "Müteahhitler bunu aldığında şu anda devletin kasasına iskonto bedeli olarak öne çekilen ödeme için yüzde 9'u kadar yani 4,3 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek. Kamunun hakkını, milletin hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden köprü ve otoyolların özelleştirilmesine tepki gösterdi. Akay, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Köprüler, otoyollar milletinde satılamaz, devredilemez"

"Köprüler, otoyollar milletinde satılamaz, devredilemez. Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı, iki Boğaz Köprüsü'nü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'yle, yedi tane otoyolu özelleştirme yani işletme hakkı 25 yıllığına devretmek için iki tane yabancı danışmanlık firmasını görevlendirdi. Bu köprüden devletin elde ettiği gelir 15 milyar dolar. Özelleştiği takdirde müteahhitlere devredildiği takdirde müteahhitlerin elde edeceği gelir 48 milyar dolar. Yani 33 milyar dolar daha devletin cebinden fazla para çıkacak."

"Kamunun hakkını milletin hakkını korumaya devam edeceğiz"

Vatandaşların vergisini ödediği bu köprüler kamunun kendisinde kalmalı. 185 milyar liralık özelleştirme geliri için bugünden heba edilmemeli. Yani müteahhitler bunu aldığında şu anda devletin kasasına iskonto bedeli olarak öne çekilen ödeme için yüzde dokuzu kadar yani 4,3 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek. Kamunun hakkını milletin hakkını korumaya devam edeceğiz. Meclis'te de hukuk önünde de kamu varlıklarının heba edilmemesini, satılmamasını ve devletin kendisinde, vatandaşın kendisinde kalması için mücadelemize devam edeceğiz."

