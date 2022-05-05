CHP'li Ağbaba: 'Akp, Enflasyonda Kendisinden Önceki Dönemin de Rekorunu Kırmaya Aday'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine "AKP enflasyonda sadece kendi iktidar döneminin değil adım adım kendisinden önceki dönemin de rekorunu kırmaya aday oldu" tepkisini gösterdi.

TÜİK, enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı. Bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, Nisan 2022'de enflasyon yüzde 8,68 olurken yıllık enflasyon yüzde 156,86'ya yükseldi.

Siyasiler, TÜİK'in verilerini eleştiriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı açıklama yaparak, TÜİK'in verilerini değerlendirdi.

TÜİK'in gıda enflasyondaki yıllık artış oranını yüzde 89 olarak açıkladığına dikkat çeken Ağbaba, "TÜİK'İN adrese teslim ayarlı verilerinde dahi gıda enflasyonunda üç haneleri görmemize sadece bir adım kaldı" dedi.

Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ŞUBAT 2002 YILINDAN BERİ GÖRÜLEN EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON OLDU: Enflasyon Nisan ayında aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 yani yüzde 70'i buldu. Yüzde 69,97'lik yıllık enflasyon ile Şubat 2002 yılından beri görülen en yüksek yıllık enflasyon oldu. Şubat 2002'de yıllık enflasyon artışı yüzde 73,2 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'de yüzde 7,25 ile bir aylık enflasyon artışı; son 40 yılın, 30 yılın en yüksek enflasyonu olarak değerlendirilen Almanya'nın ve İngiltere'nin yıllık enflasyon artışına denk durumda. AKP enflasyonda sadece kendi iktidar döneminin değil adım adım kendisinden önceki döneminde rekorunu kırmaya aday oldu.

GIDADA ÜÇ HANELİ ENFLASYONA BİR ADIM KALDI: TÜİK, gıda enflasyonunda yıllık artış oranını yüzde 89 olarak açıkladı. TÜİK'in adrese teslim ayarlı verilerinde dahi gıda enflasyonunda üç haneleri görmemize sadece bir adım kaldı. Akaryakıta neredeyse her iki günde bir gelen zamlar neticesinde enflasyon ulaştırmada yüzde 105'i buldu ve üç haneye tırmandı. Üretici fiyat endeksindeki yıllık artış ise yüzde 121'e tırmanarak kendi rekorunu kırmaya devam etti. Üretici fiyat endeksinde her ay yaşanan artış, resmi enflasyonunda birkaç ay sonra üç haneleri görmesine neden olacaktır. Bu yüzde iktidarın enflasyonda yılsonuna doğru kalıcı düşüş beklentisi ise hayal olacaktır.

HALKIN ENFLASYONU İLE TÜİK'İN ENFLASYONU ARASINDA FARK 86 PUAN: TÜİK verilerine rağmen halkın hissettiği gerçek enflasyon oranında yıllık artış yüzde 156'ya yükseldi. Halkın enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark tam 86 puan. Resmi verilerde dahi her ne kadarda geçmiş döneme ait enflasyon rekorları kırılmaya devam ediliyor olsa da TÜİK verileri gerçek enflasyon verilerini açıklamaktan uzaktır.

NE EMEKLİLER NE ÇALIŞANLAR MÜJDENİN 'M'SİNİ DAHİ DUYMADI: İktidar kanadından 1 Mayıs'ta emeklilere ve çalışanlara bir müjde sunulacaktı. Lakin ne emekliler ne çalışanlar müjdenin 'm'sini dahi duymadı. Resmi verilerde dahi enflasyon üç hanelere doğru giderken ne emeklini ne asgari ücretlinin ne de memurun maaşından eser kalmadı. Kur Korumalı Mevduatta milyarca TL kaynak aktaran iktidar, başta asgari ücret olmak üzere ücretler derhal yeniden belirlemelidir."