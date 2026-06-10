CHP'nin 76 Kadın Kolları İl Başkanı'ndan Ortak Açıklama: "Kurultay Tarihinin 25 Temmuz'dan Önce İlan Edilmesi, Örgütümüzün En Net ve Ortak Talebidir"

(ANKARA) - CHP'nin 76 Kadın Kolları İl Başkanı, ortak açıklamayla kurultay çağrısı yaptı. Açıklamada, "Partimizin geleceğini şekillendirecek büyük kurultay tarihinin 25 Temmuz 2026'dan önce olacak şekilde vakit kaybetmeksizin ilan edilmesi, örgütümüzün en net ve ortak talebidir. Bizim yürüyüşümüz, örgütün egemenliğini ve halkın değişim arzusunu iktidara taşıma yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün öncüleri; seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" denildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından 76 Kadın Kolları İl Başkanı'nın ortak açıklamasını paylaştı. Yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eşitlik, adalet ve demokrasi inancımızla: kadınlar kurultaya, CHP iktidara hazır! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen ceberrut iktidara karşı en güçlü mücadele hattını örenler; sokaklarda, meydanlarda ve hayatın her alanında direnen Cumhuriyet kadınlarıdır. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği partimizi ve demokrasimizi felç etme girişimlerine karşı, CHP Kadın Kolları örgütü olarak tarihi bir sorumlulukla sesimizi yükseltiyoruz. Bizler, kurulduğu günden bu yana gücünü halktan ve parti içi demokrasiden alan asırlık çınarın kadın neferleriyiz. Siyaseti mahkeme salonlarına sıkıştırarak örgütümüzün iradesini ipotek altına almaya çalışan tüm oyunları bozacak iradeye sahibiz. Çözüm, yaratılmak istenen kaosta değil; partimizin en demokratik ve meşru alanı olan kurultayımızda halkın ve örgütün sesine kulak vermektir."

"PARTİMİZİN İÇİNDE HİÇBİR AYRIŞMA, İKİLİK YA DA MOTİVASYON KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bu doğrultuda, partimizin geleceğini şekillendirecek büyük kurultay tarihinin 25 Temmuz 2026'dan önce olacak şekilde vakit kaybetmeksizin ilan edilmesi, örgütümüzün en net ve ortak talebidir. Açıkça ve kararlılıkla ilan ediyoruz: Bizim yürüyüşümüz, örgütün egemenliğini ve halkın değişim arzusunu iktidara taşıma yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün öncüleri; seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Partimiz içinde hiçbir ayrışmaya, ikiliğe ya da motivasyon kaybına tahammülümüz yoktur. Meselemiz geçim derdiyle boğuşan milyonların, yaşam hakkını savunan kadınların ve geleceğe umutla bakmak isteyen çocukların memleket meselesidir. 81 ilde, milyonlarca üyemizin ve değişim isteyen kadınların gücüyle, dayatılan bu cendereden güçlenerek çıkacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Biz kadınlar, inancımız ve emeğimizle Cumhuriyet Halk Partimizi önce kurultaya, sonra da iktidara taşımaya kararlıyız. İrademiz örgüt, gücümüz millet, yolumuz iktidardır!"

Kaynak: ANKA