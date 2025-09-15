Haberler

CHP Kurultaylarının İptali Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın duruşması Ankara'da devam ederken, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara'da 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalık rutin MYK toplantısına CHP Genel Merkez'de başkanlık ediyor. Saat 10.10 itibarıyla başlayan MYK toplantısında CHP Lideri Özel ve kurmayları davayı takip ediyor.

