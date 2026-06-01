İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Kurultay Delegelerinin Hesap Hareketlerini İstedi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, kurultayda oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin kayıtların incelenmesi için ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Başsavcılığın, delegeler ile yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını talep ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA