Özgür Özel: O bayrağı yere bırakmayız, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna dönerim ama uzlaşmam

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, istinafın mutlak butlan kararının ardından, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefonu gündemin yoğunluğu nedeniyle açamadığını belirterek, "O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki dönem seçilmiş Genel Başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir" dedi.

İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK beş saat sürdü. Toplantı sonrası CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Özel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Biz öncelikle mücadeleyi yükselteceğiz. Bunun yanında hukuk mücadelesi veriyoruz. Bunun yanında önümüzde hangi zeminin olacağı, o mahkeme kararının YSK tarafından nasıl yorumlanacağı, kabul edilip edilmeyeceği ve kabul edilirse ki daha önce örnekleri var, hangi hükümlerinin kabul edilip, hangi hükümlerinin tenzil edilip, hangi hükümlerinin farklı şekilde yorumlanacağını göreceğiz. Her mücadele zemininde güçlüyüz. Bizim net olarak durduğumuz bir yer var. Biz bize verilen bayrağı yere bırakmayız. Millet bayrağı verir. O bayrak elinde durduğu müddetçe senin arkanda durur. Zoru görünce bayrak atanı, kaçanın ya da bayrağı birisinin istediği gibi sallayanı hazzetmez ve bunu hazmetmez. O bayrak elimizde. Ölebiliriz ama milletin verdiği emaneti bırakmayız. Onun için her şartı zorlayacağız ve elimizdeki bayrağı bırakmayacağız. Elimizdeki bayrak bize partimizin verdiği bayraktır. Millet o bayrağı, o değişimi kuvvetli bir özeleştiriye saymıştır. Seçimlerde de tarihin en büyük yerel seçim zaferini bize yaşatmıştır. Millete borcumuz var; ne milleti, ne partiyi yarı yolda bırakmayız."

"O TELEFONA DÖNÜŞ UZLAŞMA ŞEKLİNDE OLAMAZ"

Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Arkadaşlar yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Daha bugün Cumhuriyet Halk Partisi 'Butlan kararı çıkarsa bu bir yargı kararıdır, biz yargıya saygılıyız' diyen bir milletvekilini disipline vermişiz. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna, AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama birtakım açıklamalar, birtakım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki dönem seçilmiş Genel Başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım Sayın Kılıçdaroğlu'nu. O aramış. O telefona bir şekilde dönülür. Ama o dönüş rejimle uzlaşma, saray yargısının kararını kabullenme ya da ona yönelik bir tutum içinde olma olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu ile de bugünün şartları altında böyle bir diyalog zeminine girmeyi aramızdaki geçmiş hukuka da yakıştırmam. Sonuçta önümüzdeki dönem de partimizin geçmiş dönem Genel Başkanı olarak yine kendisine saygı duyacağız. Bir gerginlik yaratmak da istemem."

"GENEL MERKEZİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Bu süreçte atacağınız adımlarda Genel Merkezi terk etmemek de var mı?" sorusuna yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:"

"Evet ben Genel Merkezdeyim, arkadaşlarımız Genel Merkezde. Buradan sonra gecesiyle, gündüzüyle Genel Merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Nasıl Saraçhane'ye sahip çıktıysak, Genel Merkezimize de sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir."

Genel Başkan Özel, 'Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi neden kabul etti?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu soruyu cevaplamaya ben mezun değilim. Bu soru Kemal Bey'e sorulabilir, o yanıtlayabilir. Ben niçin bu karara direneceğimi anlatabilirim. Soruyu yanlış yere sordunuz. Bir önceki Genel Başkanımıza sorun."

"BUTLANA KARŞI YENİ PARTİ DÜŞÜNMEDİK, DÜŞÜNMEYİZ"

'Mutlak butlan kararına karşı hukuken bir sonuç alamazsınız yedek parti söz konusu olacak mı? Bir baskın seçimden de söz ediliyor. Bu yedek partinin aday gösterememesi, seçime gelememesi gibi bir risk görüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

"Aynı tutarlılık içinde cevaplayacağım. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı öyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye mahkemeleri falan karar veremez."

"SABAH MAHKEME BAŞKANI 'MÜZAKERE YOK' DEDİ"

Özel, "mutlak butlan" kararını duyduğunda ne hissettiğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Ben istinaf mahkemesine hep saygılı bir dil kullandım. Çünkü çok baskı altında oldukları biliniyor olmasına rağmen istinaf mahkemesine arkadaşlarımız gittiğinde istinaf mahkemesi 'Şöyle görüşüyoruz, böyle görüşüyoruz. Bu hafta müzakeremiz yok…' Bu hafta pazartesi istinaf mahkemesinin başkanına gitti avukatlarımız. 'Bu hafta müzakere yok. Karar bayramdan sonraya kaldı' dediler. Bugün sabahleyin gidildiğinde 'Müzakere yok dedik ya' dediler. Sonra haber geldi; 'Sayın Erdoğan ikna edildi. Mutlak butlan kararı yarın akşam sisteme yüklenecek.' Zaten dün bir basın yayın kuruluşunda, her türlü gizli soruşturmanın belgelerinin sızdırıldığı, verildiği bir televizyon kanalında birisi çıkıp 'Karar verildi, yarın - öbür gün yüklenecek' diye de söylemişti. Biz bu sabah sorduğumuzda ya müzakere yok, nasıl karar alacağız diyen mahkeme başkanı öğleden sonra sorulduğunda 'Karar alındı, yüklenebilir' demeye başladılar. Bu kararın kimin tarafından nerede alındığı, ne zaman yüklendiği açıkça ortada. Zaten memleket öyle bir hale gelmiş ki gazeteci televizyon kanalında dün çıkıyor karar alındı, şöyle olacak diyor. Sabah mahkeme başkanı daha karar almadık, müzakere bile etmedik diyor. Öyle bir yerlere gelmişiz. Kararların başka bir yerde yazıldığı, mahkeme başkanlarının heyetlerinin sadece bu kararları temize çektikleri, takdir ettikleri bir yere gelmiş. Saray yargısı böyle bir şey. O yüzden ben bu saray yargısının yetkilendirmelerine kimsenin önemi atfetmemesini, tarihin doğru yerinde durmalarını bekliyorum. Onun dışında memlekette artık her şey birbirine karışmış. Bırakın kuvvetler ayrıldığını bir kişinin, bir kuvvetin mahkeme kararını kendi verip, o gün alacağı karardan bir haber zavallı bir mahkeme başkanının durumuyla karşılaşırız. Daha ne diyelim yani."

Siyasi partilerin genel merkeze ziyaretlerine ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"EMEP bir ziyarette bulundu, Ümit Bey beni aradı 'yoldayım' dedi. Ben de dedim 'genel merkezdeyim'. 'Gece yarısını geçebilir' dedi. Sabaha kadar buradayım dedim. Herhalde siyasi tarihimizin en enteresan ziyaretlerinden birisi bu gece yarısını geçince olacak. Yarın için hemen hemen bütün siyasi partilerin, burada olan siyasi partilerin liderlerinin görüşme ve ziyaret talepleri var. Onları karşılayacağız. Çok sayıda çeşitli kurumlardan, kuruluşlardan talepler geliyor. Onları bu şekilde takvimlendireceğiz. Yarın ve ondan sonra buradayız."

Kaynak: ANKA