CHP Kocaeli Kongresi'nde Gazetecilere Saldırı

CHP Kocaeli Olağan İl Kongresi'nde gazeteciler ile partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP Kocaeli 39'uncu Olağan İl Kongresi, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl başkan adaylarından Erdem Arcan'ın kongre merkezine girişini görüntülemek isteyen gazeteci Gizem Kırlar'a bir partili müdahale etti. Duruma tepki gösteren yerel gazete imtiyaz sahibi Erdal Sertel ile partili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada bazı partililer Sertel'e müdahale edince arbede yaşandı. Diğer partililerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Arbedeye karışan partililer kongre merkezinden dışarı çıkarıldı. Sertel'in ise darbedildiği gerçekçisiyle şikayetçi olacağı öğrenildi.

GAZETECİLER CEMİYETİ AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi parti üyesinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız; sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz."