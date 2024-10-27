Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti
CHP Genel Merkezi'nin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Partiden yapılan açıklamada, 2 aracın geri istendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu araçların genel merkezin talebi olmaksızın başkanlık koltuğundan ayrıldıktan tam 356 gün sonra iade edildiği ifade edildi.
CHP Genel Merkezi'nin, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddia edildi.
CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Bazı haber sitelerinin de gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak CHP'den yapılan açıklamada, araçların istenmediği kaydedildi.
"ARAÇLAR TALEBİMİZ OLMADAN İADE EDİLMİŞTİR"
Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle iade ettiği kaydedilen açıklamada, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" denildi.
356 GÜNDÜR PARTİNİN ARAÇLARINA BİNMİŞ
5 Kasım 2023'te genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun 356 gündür bu araçları kullandığı ortaya çıktı.