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Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti
Haberler
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CHP Genel Merkezi'nin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Partiden yapılan açıklamada, 2 aracın geri istendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu araçların genel merkezin talebi olmaksızın başkanlık koltuğundan ayrıldıktan tam 356 gün sonra iade edildiği ifade edildi.

CHP Genel Merkezi'nin, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddia edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinin de gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak CHP'den yapılan açıklamada, araçların istenmediği kaydedildi.

"ARAÇLAR TALEBİMİZ OLMADAN İADE EDİLMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle iade ettiği kaydedilen açıklamada, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" denildi.

CHP, Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen 2 aracın geri istendiği iddiasını yalanladı

356 GÜNDÜR PARTİNİN ARAÇLARINA BİNMİŞ

5 Kasım 2023'te genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun 356 gündür bu araçları kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel

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Yorumlar (8)

Babacan yalçın:

Başkalarıyla karıştırmayın Adam namuslu olduğu için seçilemedi

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Yasemin Kırlangıç:

En azından şerefli namuslu din iman kullanıp en azından öpmüyor milleti

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Gürsel:

Nasıl olsa devletin parasıyla alınan arabalar devletin Parti yardımıyla alınan arabalar Daha doğrusu bu partileri babanızın Çiftliği gibi kullanın arabaları da 365 gün kendi himayenizde kendi şahsi çıkarlarınızda şahsi işlerinizde kullanın Ondan sonra da dürüst lider diye piyasaya çıkın millete ahkam kesin yazıklar olsun Kim bu Milletin hakkını yiyorsa hangi partiden olursa olsun zehir ve zıkkım olsun

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itunes para:

lan zaten 1 senedir biniyormuş. bakmış adamlar bırakmayacak sever çünkü bunlar beleşi getir kardeşim arabamızı demişler. o da laf söz olmasın ayıktı bunlar demiş göndermiş. halbuki öyle yapacağına genel başkan iken türkşyedeki çoğu chp belediye başkanı fazla emsaller ile öyle büyük paralar kazandılar ki anlatamam. sende haracını alaydın. millet bas bas bağırdı. bak en basiti yaz google a ali arslanlıoğlu diye oku bişey demiyorum. en basit örneği verdim. soner çetinle beraber milyar yolunu buldu.

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Volkan Cetin:

makam arabası sizin neyinize

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Gürsel:

Benim anlamadığım makam ne zaten Parti Başkanlığının düşmüşsün makamında kalmamış bir şeyi de kalmamış dürüstsen hemen iade ederdin ama nerede

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Mehmet ŞaFaK:

hiç gerek yoktu halbuki, ömür boyu kullanabilirdi

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Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Ülkenin bu halde olmasının yegane sorumlusu dur bay kemal

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