Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Mabel Matiz, Onur Tuna ve Blok3 gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Blok3 (Hakan Aydın) gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı

Anlık CHP Genel Merkezi'nin önü
Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi

3 ayrı suçtan yargılanıyordu! Gazeteci Alican Uludağ'a tahliye
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz