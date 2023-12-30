CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı'nda Ali Hacıbeyoğlu ön seçimi kazandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Karamanlı Belediye Başkanlığı Adayı ön seçimini Ali Hacıbeyoğlu kazandı. Seçime Ömer Temelli ve Ali Hacıbeyoğlu katıldı. Hacıbeyoğlu oyların 77'sini alarak CHP Karamanlı Belediye Başkanı Adayı oldu.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Karamanlı Belediye Başkanlığı Adayı ön seçimini Ali Hacıbeyoğlu kazandı.
CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı binasında yapılan seçime Ömer Temelli ve Ali Hacıbeyoğlu katıldı.
149 parti üyesinin oy kullandığı ön seçimde Hacıbeyoğlu oyların 77'sini aldı. Temelli ise 72 oyda kaldı.
Ön seçim sonucuna göre, Hacıbeyoğlu CHP Karamanlı Belediye Başkanı Adayı olmaya hak kazandı.