CHP Kahramankazan İlçe Başkanlığına Nevzat Yılmaz Seçildi

CHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı kongresinde Nevzat Yılmaz, tek listeyle başkanlığa seçildi. Yılmaz, partinin politikalarını tanıtma ve üye sayısını artırma taahhüdünde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile partililer katıldı.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Nevzat Yılmaz başkanlığa seçildi.

Eski ilçe başkanı Zafer Dülger'e katkılarından dolayı plaket veren Yılmaz, delegelere teşekkür etti.

İnanç ve azimle görevi devralmaya hazır olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bu çerçevede partimizin politikalarını yerel düzeyde tanıtmak, üye sayısını artırmak, seçim süreçlerini koordine etmek, halkla parti ve belediye yönetimi arasında köprü kurmak görevimizdir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
