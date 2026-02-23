Kadın Cinayetlerine Tepki: 6284 Sayılı Yasayı Uygula!

(ANKARA)- CHP Kadın Kolları'ndan yapılan açıklamada, son günlerde giderek artan kadın cinayetlerine tepki gösterilerek, "Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda korunabildiği, faillerin cezasız kalmadığı bir düzen mümkün" denildi.

CHP Kadın Kolları, bir günde 6 kadının öldürülmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadınların ölümü bu ülkede sıradan bir istatistiğe dönüştürüldü. '1 günde 6 kadın öldürüldü' diye okuyup geçtiğimiz şey, bir haber değil; alışmamız beklenen bir cinskırımdır. Kadınların yaşamı sayı değildir. O rakamlara dönüşen kadınların isimleri vardı. Bir hayatları, hikayeleri vardı. Sevdikleri, kurdukları hayalleri ve ellerinden alınmış bir yaşam hakları vardı. Bu tablo tek bir günün vahşeti değil; uzun süredir kurulan ve sürdürülen bir düzenin sonucudur. Üstelik biz çoğu zaman yalnızca medyaya yansıyan kısmını biliyoruz. Gerçek tablo, görünenin çok daha ötesinde. Kaç kadın cinayeti 'şüpheli ölüm' denilerek kapatıldı? Kaçının ölümü 'intihar' diyerek geçiştirildi? Kaç dosya hiç gerçek bir soruşturma görmedi?"

Öldürülen kadınların üçünün uzaklaştırma kararı vardı. Uzaklaştırma kararı olan bir kadının öldürülmesi ise çok açık bir gerçeği ortaya koyuyor:

Devlet şiddeti önleme yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır.

"Sorumluluk, siyasi iradededir"

Cezasızlık sürdükçe şiddet failleri cesaret buluyor. Koruma kararlarının etkin biçimde denetlenmemesi, kadınların başvurularının kimi zaman 'aile içi mesele' diye küçümsenmesi ve önleyici mekanizmaların kağıt üzerinde kalmasına neden oluyor. İktidar yıllardır kadınları koruyan mekanizmaları güçlendirmek yerine zayıflatan bir dil kurdu. Şiddeti önlemesi gereken kurumlar yeterince işletilmedi, verilen kararlar denetlenmedi, failler üzerindeki caydırıcılık giderek ortadan kalktı. Sonuç olarak yasa kağıt üzerinde kaldı, kadınlar ise korumasız bırakıldı. Bu yüzden mesele yalnızca işlenen suçlar değil; engellenmeyen cinayetlerdir. Sorumluluk, kadınların yaşam hakkını korumakla yükümlü olup bunu yerine getirmeyen siyasi iradededir.

Kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda korunabildiği, faillerin cezasız kalmadığı bir düzen mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınların yalnız bırakılmadığı, hukukun gerçekten kadınları koruduğu bir ülke için söz söylemeye de mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kadınlar asla yalnız yürümeyecekler."

Kaynak: ANKA