(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, kadınların şiddetten uzaklaşabilmesi için kadın sığınakları sayısının ve kapasitesinin artırılması, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması ve kadınlara ekonomik güvence sağlanması gerektiğini belirterek, "Şiddetsiz bir yaşam kadınların ayrıcalığı değil, temel insan hakkıdır. Kadınların yaşam hakkı da geçim hakkı da vazgeçilmezdir" dedi.

Ayten Gülsever, 21-22 Kasım 1998 tarihlerinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın çağrısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen İlk Kadın Sığınakları Kurultayı'nın 28'inci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Kurultayın Türkiye kadın hareketinin dayanışma ve ortak mücadele tarihinde dönüm noktası olduğunu belirten Gülsever, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Kuzey Kıbrıs'tan kadınların şiddete maruz bırakılan kadınların deneyimlerini paylaşmak, dayanışmayı büyütmek ve ortak mücadele yollarını geliştirmek amacıyla bir araya geldiğini ifade etti.

Aradan geçen 28 yılın kadın dayanışmasının önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Gülsever, bugün hala kadınların şiddetten uzaklaşmak istediklerinde güvenli bir sığınağa ulaşmakta, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmakta ve yeni bir hayat kurmakta ciddi engellerle karşılaştığını kaydetti.

Gülsever, "Kadın sığınakları, kadınların şiddetten uzaklaşabildiği, çocuklarıyla birlikte güvenli bir yaşam kurabildiği, haklarına erişebildiği ve yeniden güçlenebildiği kamusal dayanışma mekanizmalarıdır. Devletin görevi kadınlara şiddete katlanmalarını öğütlemek değil, şiddetten kurtulabilecekleri koşulları sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

KADIN SIĞINAKLARININ SAYISI VE KAPASİTESİ ARTIRILMALI

Kadınların güvenli yaşam hakkının sağlanması için kadın sığınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılması, ülkenin her bölgesinde erişilebilir ve güvenli hizmet sunulması gerektiğini belirten Gülsever, ayrıca 6284 sayılı kanunun etkin ve eksiksiz uygulanması, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlanmasını gerektiğini ifade etti.

Gülsever, Aile Destek Sigortası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir hanenin gelirsiz ve güvencesiz kalmaması sağlanmalı; kadınların ve çocukların insanca yaşam koşulları sosyal güvence altına alınmalıdır" dedi.

Şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için düzenli gelir, istihdam, kreş, barınma ve kira desteği sağlanması gerektiğini kaydeden Gülsever, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek istihdam, kreş ve sosyal destek mekanizmalarının da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Yerel yönetimler, kadın örgütleri ve kamu kurumları arasında kalıcı iş birliği kurulması gerektiğini belirten Gülsever, sığınak hizmetlerinde kadınların ve çocukların güvenliği, mahremiyeti ve insan onurunun esas alınması gerektiğini vurguladı.

"KADIN DAYANIŞMASI YAŞATIR"

CHP Kadın Kolları olarak 1998 yılında kadın örgütlerinin ortaya koyduğu dayanışma iradesini selamladıklarını belirten Gülsever, kadınların yaşam hakkını, özgürlüğünü ve güvenli geleceğini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bir kadının şiddet ortamından uzaklaşabilmesi için yalnızca güvenli bir kapıya değil, ekonomik güvencelere ve hayatını yeniden kurabileceği sosyal destek mekanizmalarına da ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Gülsever, şunları kaydetti:

"Aile Destek Sigortası ile ekonomik güvenceyi, kadın sığınaklarıyla güvenli yaşamı, sosyal devlet anlayışıyla eşitliği ve özgürlüğü savunuyoruz. Çünkü şiddetsiz bir yaşam kadınların ayrıcalığı değil, temel insan hakkıdır. Kadınların yaşam hakkı da geçim hakkı da vazgeçilmezdir. Hiçbir kadın yalnız değildir. Hiçbir kadın şiddete mahküm değildir. Kadın dayanışması yaşatır."