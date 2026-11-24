(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, " Öğretmenler Günü, yalnızca kutlama değil; aynı zamanda bir hak, adalet ve sorumluluk günüdür. Öğretmenlerin korkmadan, yoksullaşmadan, güvencesiz kalmadan ve hak ettiği saygınlıkla yaşayabildiği bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gülsever, açıklamasında şunları kaydetti:

" Öğretmenler Günü, yalnızca kutlama değil aynı zamanda bir hak, adalet ve sorumluluk günüdür. Atama bekleyen öğretmenlerimizin yıllarca süren umutlarını, güvencesiz koşullarda çalışan sözleşmeli öğretmenlerimizin hak arayışını, emeğinin karşılığını alamayan eğitim emekçilerimizin mücadelesini görmezden gelemeyiz.

Görevi başında katledilen, şiddete uğrayan öğretmenlerimizin acısı ise hepimizin yüreğinde bir yaradır. Öğretmenlerin can güvenliğinden, ekonomik güvencesinden ve mesleki itibarından yoksun bırakıldığı bir eğitim düzenini kabul edemeyiz. Çünkü öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, bir ülkenin geleceğini inşa etmektir. Eğitim sisteminin sorunları çözülmeden, öğretmenlerin hakları teslim edilmeden, hiçbir çocuğa eşit ve nitelikli eğitim fırsatı sunulamaz. Biz, ataması yapılmayan öğretmenin de sözleşmeli öğretmenin de emekli öğretmenin de yaşam hakkı elinden alınan öğretmenin de yanındayız.

Öğretmenlerin korkmadan, yoksullaşmadan, güvencesiz kalmadan ve hak ettiği saygınlıkla yaşayabildiği bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğimizi aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmen yaşarsa umut yaşar, eğitim güçlenirse Türkiye aydınlanır."

Kaynak: ANKA