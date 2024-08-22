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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Anıtkabir'i ziyaret etti

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, il kadın kolları başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Asu Kaya, il kadın kolları başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız olarak başardığınız tüm devrimlere, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm emanetlere ve eserlere sahip çıkacağız. Cumhuriyetin temelini oluşturan kadın devrimleriyle yolumuzu açtığınız için bir kez daha minnetlerimizi sunuyor, her zaman izinizde olduğumuzu söylemek istiyoruz" yazdı.

Ankara'da 4 Ağustos'ta yapılan 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve kadın kolları il başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya ve heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir avlusuna geldi. Ata'nın huzuruna ilk kez Kadın Kolları Genel Başkanı olarak çıkan Kaya, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde Kadın Kolları il başkanlarıyla fotoğraf çektiren Kaya, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kaya, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'iki eserimden biri' dediğiniz ve bizlere emanet bıraktığınız 100'üncü yaşını dolduran CHP'mizin yeni seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Kadın Kolları başkanları olarak yüksek huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyoruz. Sizin yarattığınız, var ettiğiniz Cumhuriyetimizin değerlerini ayakta tutmak için her daim, her alanda mücadelesini sürdüren Cumhuriyet kadınları olarak bize emanet ettiğiniz değerlere, kadın-erkek eşitliğine, insanlarımızın refaha ulaşması için Anadolu'nun her bir karış toprağında verilen mücadelelerde, karar alma mekanizmalarında bugün daha çok olmamız konusunda bizlere güç verdiniz, ışık ve umut oldunuz.

Ülkemizin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi ve gelişmesi için gösterdiğiniz ilkelerin; laikliğini, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin çağdaşlık yönünde süratle ilerlemek için vazgeçilmez olduğunu sizden öğrendik. Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız olarak başardığınız tüm devrimlere, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm emanetlere ve eserlere sahip çıkacağız. Cumhuriyet'in temelini oluşturan kadın devrimleriyle yolumuzu açtığınız için bir kez daha minnetlerimizi sunuyor, her zaman izinizde olduğumuzu söylemek istiyoruz."

Kaya ve beraberindeki heyet daha sonra İsmet İnönü'nün anıt mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve 81 ilin kadın kolları başkanları saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı yapacak. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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