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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve iftira atan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştığını ve bu tür çirkin ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:
"Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tuncay Özkan Milletvekili Yılmaz Tunç İzmir Güncel Haberler

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