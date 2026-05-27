CHP İzmir İl Başkanı Güç: "İl Başkanlığımıza Ait Facebook Sayfası Yönetimimizden Alınmıştır"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın kullanımındaki Facebook sayfasının bilgileri dışında bir müdahaleyle yönetimlerinden alındığını duyurdu.

Güç, açıklamasında, "Kamuoyu ve basına önemle arz olunur; CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA