CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı eyleme destek verdi

(İZMİR)- Hayvanseverlerin İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı yaptıkları eyleme destek veren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bu yasanın içeriğinde ister ötanazi desinler ister uyutma, bunun sonunun bir katliamla sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan AKP'nin sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifine yönelik tepkiler sürüyor. İzmir'de hayvanseverlerin teklifi protesto etmek için düzenledikleri eyleme katılan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yapılan eylemlere destek vermeye ve kanun teklifinin geri çekilmesi için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Aslanoğlu, "Değerli dostlar sizlerin aranızda olmaktan büyük mutluluk duysam da böylesi bir gündemle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duysam da, böylesi bir gündemle bir arada olmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı sadece hayvanlara değil sana düşman bana düşman, can olan ne varsa ona düşman. Ağaç katliamları ardından şimdi de hayvan katliamları. Bu yasa komisyonlarda konuşulmaya başlanırken, farklı fikirlerin konuşulmasına asla müsaade etmeyen, hayvan hakları savunucularını Meclis'e almamak için elinden gelen her şeyi yapan, hatta şiddet uygulayanları buradan protesto ediyoruz" dedi.

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

"Bir an önce bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yasanın içeriğinde ister ötanazi desinler ister uyutma, bunun sonunun bir katliamla sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz. Partimizin milletvekilleri defalarca çağrıda bulundular, bu yasayı bir an önce geri çekin diye. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu yasanın çıkmaması için elinden gelenin fazlasını yapacaktır, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, aynı zamanda da yaşayan tüm canlılara ait olduğunu biliyor. O yüzden biz can dostlarımızın yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu yasanın bir an önce geri çekilmesini, doğru düzgün değerlendirilmesini ve içinde asla hayvan katliamlarına neden olabilecek, can dostlarımızın ölümüne neden olabilecek ne varsa çıkartılmasını ve en önemlisi hayvan hakları savunucularının mutlaka dinlenmesini savunuyoruz. Eylemleriniz olduğu sürece yanınızda olmaya devam edeceğiz."