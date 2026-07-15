CHP İzmir'de İl Başkanı Gümrükçü'nün Yönetim Listesi Belli Oldu

(İZMİR) - CHP İzmir'de İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün İl Yönetim Kurulu belli oldu. Gümrükçü, "Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin İzmir'deki yönetim kadrosu için sahaya inme ve kesintisiz çalışma zamanıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından resmi olarak onaylanan yeni CHP İzmir İl Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

Yeni yönetim kurulunun mesai gözetmeksizin çalışacağını ifade eden Gümrükçü, listenin titizlikle hazırlandığını söyledi.

Gümrükçü, "Yeni il yönetimimiz, kendi alanlarında uzman ve liyakatli, İzmir'in sorunlarına bütünüyle hakim, İzmir kimliğini bir yaşam tarzı olarak benimsemiş birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Atatürk ilkelerine yürekten inanmış, Cumhuriyet'in kalesi olan güzel İzmir'imizin her bir karışını bilen; kavgadan, ayrımcılıktan ve makam sevdasından uzak, birleştiricilikten, ortak akıldan ve örgüt dayanışmasından yana dinamik bir yönetim yapısı oluşturduk" diye konuştu.

"KİŞİSEL İKBAL PEŞİNDE KOŞANLARIN KARŞISINDA, MİLLETİN YANINDAYIZ"

Siyasette ahlak ve samimiyet vurgusu yapan Gümrükçü, parti içi güç odaklarına ve bencil siyaset anlayışına karşı net bir duruş sergileyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Herkes çok net bilmelidir ki; kim bölmeye kalkıyorsa biz orada yokuz! Kim 'ben olmazsam CHP de olmaz' kibirliliğindeyse biz orada yokuz! Kim bu partiyi evi, ocağı ve yuvası bilen fedakar üyelerimizi birer emir eri zannedip partiden koparmaya çalışıyorsa biz yine orada yokuz! Biz, yeni yönetimimizle birlikte ahlaklı, temiz ve birleştirici bir yoldan yürüyeceğiz. Kişilerin kendi siyasi ikballerini CHP'nin, üyelerimizin ve ülkemizin çıkarlarının önüne koyduğu 'benci' anlayışa karşı; sadece millete ve Cumhuriyet'e bağlı kalarak çalışacağız."

"ÖRGÜTÜN EMEĞİ KARŞILIĞINI BULACAK"

Genel Merkez tarafından başlatılan kongre sürecine de değinen Gümrükçü, CHP'yi iktidara taşıyacak kadroların gerçek partililerin içinden çıkacağını ifade ederek, "Kongre sürecinde partimizin dünden çok daha güçlü bir yapıya kavuşmasını, üyelerimizin hakkının sonuna kadar korunmasını sağlayacağız. CHP'yi iktidara taşıyacak kadrolar, örgütün kendi içinden yetişmiş, emek harcamış, partisine sahip çıkmış, en zor zamanlarda CHP'yi terk etmemiş gerçek CHP'lilerden oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, milletin ve İzmirlilerin umudunu boşa çıkarmamak adına geceli gündüzlü çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler şöyle:

"Selim Utku Gümrükçü (Başkan), Aşiti Veysanoğlu, Burak Yılmaz, Erkut Tamay, Ali Hıdır Uludağ, Adnan Alabay, İsfahan Naki, Serdar Aktop, Erkan Kaya, Ruhisu Can Al, Onur Utkan İlçi, Engin Avunç, Azimet Gürbüz, Nüket Akyıldız, İrfan Yelis, Hasan Mert Özcan, Abuzer Turan, Ekincan Aksoy, İsmet Basmacı, Ali İhsan Yıldız, Ahmet Doğukan Gül, Nedim Gümüşkaya, Yahya Yıldız, Gökçe Döşemeciler, Yüksel Bakış, Mehmet Uyar, Serkan Arda, Kemal Kaygül, Birol Soylu, Nejla Elgürmüz, İnanç Nurlu."

Kaynak: ANKA