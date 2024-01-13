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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay vefat etti

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CHP önceki dönem Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazım Altay için yarın Sinop Erfelek'te cenaze töreni düzenlenecek.

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay, yaşamını yitirdi. Altay için yarın Sinop Erfelek'te cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay, yaşamını yitirdi. Kazım Altay, 14 Ocak 2024 Pazar günü kılınacak öğle namazının ardından Sinop Erfelek'te son yolculuğuna uğurlanacak.

CHP Sinop İl Başkanlığı, "2002-2015 yılları arasında Sinop Milletvekilimiz olarak görev yapan, şu anda İstanbul Milletvekilliği görevini sürdüren, önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay'ın babası, kıymetli parti büyüğümüz Kazım Altay'ı kaybettik. Kıymetli büyüğümüz Kazım Altay'ın cenazesi 14/01/2024 Pazar günü, öğle namazına müteakip Erfelek'te defnedilecektir. Kazım amcamıza Allah'tan rahmet; Altay ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabından; "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Altay'ın vefat eden babası Kazım Altay'a Allah'tan rahmet, Altay ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise sosyal medya mesajında; "İstanbul Milletvekilimiz Engin Altay'ın kıymetli babası Kazım Altay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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