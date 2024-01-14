Üye Girişi
Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay toprağa verildi

Güncelleme:
Abone Ol

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatını kaybeden babası Kazım Altay için cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatını kaybeden babası Kazım Altay (95), toprağa verildi. Cenazeye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatını kaybeden babası Kazım Altay için Sinop'un Erfelek ilçesinde Erfelek Büyük Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. CHP'nin Sinop'taki en eski üyesi olan Kazım Altay'ın cenazesine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Malatya Milletvekili Veli Ağababa, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, eski CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Çetin Osman Budak, Erkan Aydın, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Altay ailesinin sevenleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Altay'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İstanbul Altay İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title