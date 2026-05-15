CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında duruşma 10 Temmuz'a ertelendi

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın duruşması 10 Temmuz tarihine ertelendi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde 'İrade fesatı haller' ve 'Suç kapsamlı eylemler' bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi. CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP'nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti.

GÜRSEL TEKİN VE HEYETİ GÖREVE DEVAM EDECEK

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın duruşması görüldü. Mahkeme, istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını talep etti. Öte yandan Mahkeme, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki Kurultay Davası dosyası ile birleştirme talebinde bulunuldu. Duruşma 10 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı