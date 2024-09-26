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CHP İstanbul İl Başkanından Tahliye Kararına Tepki

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen tahliye kararına karşı çıkarak, ilçedeki hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını iddia ettiler.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindekiler, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesine yönelik tahliye kararına tepki gösterdi.

Özgür Çelik, Beyoğlu Belediyesine tahsis edilen Terra Santa Manastırı'na ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünden tahliye kararı çıkarıldığını belirterek, ilçedeki hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile dayanışma göstermek için partisinin 39 ilçe başkanı ve 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla Terra Santa'ya geldiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Burayı günde binlerce genç ziyaret ediyor, buranın kafesinde oturuyor, vakit geçiriyor. Burada birtakım sanatsal, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, 31 Mart'tan bu yana da konserler gerçekleştiriliyor ve Beyoğlu halkı bu hizmetlerden faydalanıyor. Şimdi buraya bir tahliye kararı getirerek Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz."

Belediye Başkanı Güney ise manastırın Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsis protokolüyle kültür, sanat ve gençlik merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 Aralık 2022'de 10 yıl süreyle Beyoğlu Belediyesine tahsis edildiğini ancak kendilerine yarın polis zoruyla tahliye edileceği bilgisi geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

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