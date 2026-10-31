CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 6. Sivas Kültür Günleri'nde alanı terk etti

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partisinin Maltepe İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Yüksel, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde yaşananlara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partisinin Maltepe İlçe Örgütü ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Yüksel, etkinlikte köy dernekleriyle samimi bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Orada bulunan tüm köy dernekleri ile kucaklaştık, birbirimize sarıldık. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"BESLEMELERİN DEĞİL, HALKIN TEMSİLCİSİYİM"

Yüksel, yaşanan gerginliğe ilişkin "Türkiye'nin bu son ahlaki erozyonuyla ilgili bir durum. Kurum ve kuruluşların başlarındaki besleme kadroların, kamu kaynaklarından beslenen kadroların, kendilerini beslendikleri merkeze daha iyi gösterme çabasına yurttaşlar tepki koydu. Ben de o yurttaşların tepkisine kayıtsız kalamadım. CHP İl Başkanı olarak beslemelerin değil, halkın temsilcisiyim. Bu sebeple alanı terk ettim, işin özeti bu."

Kaynak: ANKA