Tekin'den Engez'e: İstanbul gençleri sana emanet

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Aras Engez'i kutlayarak, "İstanbul gençleri sana emanet" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Engez'in atama yazısını paylaşarak, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanımız Aras Engez… Bu kutlu yolda attığın her adımın, İstanbul'un gençlerinin gönlünde güzel bir iz bırakacağına inanıyoruz. Şimdi yeni bir yolculuk, yeni bir sorumluluk ve güzel yarınlar seni bekliyor. Yolun açık, bahtın güzel, yüreğin her daim gençlerle olsun. İstanbul gençleri sana emanet."

Kaynak: ANKA