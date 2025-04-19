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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Vali Gül'e Tepki

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Filistin konusundaki açıklamalarına yanıt vererek, anayasal hakkını kullanmaya çalıştıklarını ve Vali Gül'ün eleştirilerini reddettiklerini belirtti. Çelik, Vali'yi iktidarın çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçladı.

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuz için İstanbul Valisi hakkımızda suç duyurusunda bulunacakmış. Asıl biz, anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Vali, Filistin davasından rant devşiren birilerini arıyorsanız, seçim zamanı Gazze'yi dilinden düşürmeyen, ABD ve Trump'ın tehcir planları karşısında sus pus olanlara bakın" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuz için İstanbul Valisi hakkımızda suç duyurusunda bulunacakmış. Asıl biz, Anayasal Hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Vali, Filistin davasından rant devşiren birilerini arıyorsanız, seçim zamanı Gazze'yi dilinden düşürmeyen, ABD ve Trump'ın tehcir planları karşısında sus pus olanlara bakın. Milletin valisi olmak yerine iktidarın valisi olmakta ısrar edenlere karşı tekrar ediyorum 'Gazze'de katliama hayır, soykırıma hayır, tehcire hayır!' Siz bunu diyebiliyor musunuz? Elinizden geleni ardınıza koymayın!"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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